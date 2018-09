Seful Brigazii Speciale a Jandarmeriei, chemat la explicații la Parchetul Militar

Şeful Brigăzii Speciale a Jandarmeriei, colonelul Cătălin Paraschiv, care a cooordonat intervenţia brigăzii în 10 august, a sosit joi, la Parchetul Militar, declarând că nu se şteaptă să fie pus sub acuzare. „Nu mă aştept să fiu pus sub acuzare. Am acţionat în limitele legii”, a afirmat el, refuzând să mai facă alte comentarii, informează […]