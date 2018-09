Seful Comisiei Europene: Am sentimentul ca e totul in regula in Romania? Nu!

Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat ca daca ar fi vorbit despre Romania in discursul despre Starea Uniunii sustinut miercuri, mesajul nu ar fi fost unul pozitiv in totalitate, el aratand ca crede in continuare ca Romania si Bulgaria trebuie sa intre in spatiul Schengen cat mai curand, dar in acelasi timp trebuie vazute rezultate in ceea ce priveste respectarea statului de drept.