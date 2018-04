Seful Facebook a obtinut in Congres miliarde de dolari

Mark Zuckerberg 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mark Zuckerberg, seful , a fost in Congresul american ca sa vorbeasca despre probleme de dupa dezvaluirile despre Cambridge Analytica. Audierea a lasat mai multe intrebari decat raspunsuri. Mark s-a conformat asteptarilor si a aparut la costum in fata Senatului. Acesta a fost audiat timp de cinci ore. La sfarsitul acestei intalniri, senzatia celor mai multi spectatori a fost ca senatorii nu inteleg cum functioneaza si nici ce face Zuckerberg. Vezi si: Mark Zuckerberg este audiat, din nou, in SUA - LIVE VIDEO Seful a raspuns la toate intrebarile astfel incat sa nu se incrimineze. In urma audierilor, actiunile au urcat cu 4,5%. Astfel, acestea i-au adus lui Zuckerberg 3 miliarde de dolari. ...