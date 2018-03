google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Andrei Nistor Serban, seful Finantelor din Teleorman, a fost numit vicepresedinte al ANAF de catre premierul Viorica Dancila. Premierul Viorica Dancila l-a numit vineri in functia de vicepresedinte al ANAF pe seful Administratiei Judetene a Finantelor Teleorman, Andrei Nistor Serban. Alexandru Draghici este al doilea vicepresedinte al ANAF numit vineri de premier. Directia Antifrauda va fi condusa de Ion Petrus, informeaza libertatea.ro. Acestia ii inlocuiesc pe cei trei oficiali ai Fiscului care au fost eliberati vineri din functie. Deciziile au fost publicate vineri seara in Monitorul Oficial. Schimbarile vin dupa numirea lui Ionut Misa, fostul ministru al Finantelor, in functia de presedinte al ANAF. ANAF: Trei viceprese ...