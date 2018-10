Seful Inspectoratului de Politie Judetean Iasi, comisarul sef Costel Gitlan, prezent in studioul BZI LIVE! Cat de sigur este orasul Iasi - FOTO, VIDEO

Costel Gitlan BZI LIVE 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Editie de interes a emisiunii BZI LIVE • Cel care conduce Politia ieseana a vorbit despre siguranta pe care o ofera Iasul cetatenilor • Acestea sunt situatiile pe care iesenii le intalnesc in fiecare zi • Cum arata infractionalitatea in judetul Iasi si ce masuri se iau pentru ca orasul sa fie unul sigur Prezent in studioul BZI LIVE, Comisarul Sef de Politie, Costel Gitlan, seful Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi, a vorbit, printre altele, despre situatia in care se afla sectiile de politie din mediul rurale si despre eficienta acestora. "In total, la nivelul judetului Iasi exista 96 de posturi de politie care sunt coordonate de catre sectii de politie ...