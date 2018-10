Seful Interpol a disparut! Autoritatile din Franta il cauta cu disperare

Interpol google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politia din Franta a deschis o investigatie dupa ce seful Interpol, Meng Hongwei, a fost dat disparut de catre sotia sa, care nu a mai reusit sa ia legatura cu el dupa ce acesta a plecat in China, scrie Reuters. Sotia lui Hongwei a contactat politia din Lyon, orasul in care se afla sediul Interpol, dupa ce nu a mai putut lua legatura cu el de cand acesta a plecat acasa in China, in 29 septembrie, conform unor surse din politie. Interpol, explicatii despre arestarea Elenei Udrea si Alinei Bica. Ce au observat agentii in timpul filajelor - VIDEO Purtatoarea de cuvant a Interpol nu a putut fi contactata. Meng Hongwei este la conducerea Interpol din anul 2016. Anterior, el a ocupat diverse functii in China, int ...