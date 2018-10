Seful Interpol Costa Rica, despre Elena Udrea: „Faptul ca are un copil aici nu e un obstacol pentru extradare”

O alta declaratie importanta facuta de seful Interpol Costa Rica este legata de extradarea Elenei Udrea, avand in vedere ca aceasta este un copil nascut in Costa Rica.

„Faptul ca (Elena Udrea – n.r.) are si un copil nu este un obstacol pentru a duce la capat procedura de extradare, cel putin nu in acest moment”, a seful Interpol Costa Rica, Gustavo Chinchilla, intr-o conferinta de presa.

Acesta a mai precizat ca atat Elena Udrea, cat si Alina Bica se afla in custodia Biroului pentru Investigatii Judiciarem intr-un centru de detentie.

Elena Udrea si Alina Bica au fost arestate preventiv pentru doua luni, in Costa Rica, iar in aceasta perioada autoritatile romane trebuie sa obtina extradarea lor, dupa cum a mai anuntat seful Interpol Costa Rica.

Elena Udrea si Alina Bica au fost arestate preventiv pentru doua luni, in Costa Rica, iar in aceasta perioada autoritatile romane trebuie sa obtina extradarea lor, dupa cum a mai anuntat seful Interpol Costa Rica.

Elena Udrea a fost retinuta miercuri, in jurul orei locale 10.00, in zona Sabana Oeste, in timp ce Alina Bica a fost retinuta in jurul orei locale 14.00 in zona Sabana Este.

Elena Udrea a fost condamnata, in luna iunie, la 6 ani de inchisoare in dosarul „Gala Bute”, insa ea a parasit Romania cu cateva luni inainte de sentinta. Alina Bica are o condamnare definitiva de 4 ani inchisoare pentru favorizarea faptuitorului.

