Seful Interpolului din Costa Rica, despre Elena Udrea si Alina Bica: "Ambele sunt retinute la noi..."

Elena Udrea si Alina Bica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Elena Udrea si Alina Bica au fost arestate in Costa Rica si vor petrece doua luni in arest, dupa ce politia locala a pus in aplicare o cerere a Interpol Autoritatile romane au la dispozitie doua luni pentru a obtine extradarea lor, a declarat seful Interpolului din Costa Rica, intr-o conferinta de presa, ca . Udrea si Bica au depus cerere de azil, insa aceasta cerere nu impiedica operatiunea de extradare, a mai precizat oficialul. „Elena Udrea are ordin de retinere internationala pentru mita si abuz in serviciu, Elena Udrea a fost la un moment dat in Romania ministrul turismului. La ora 2.00, a fost retinuta Alina Bica, are o nota rosie in baza Interpol, pe Alina ...