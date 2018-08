Seful Jandarmeriei, prima iesire dupa violente: Nicio scuza, discurs cu nuante politice. A fugit de jurnalisti (Video)

Rompetrol Rafinare a inregistrat o crestere cu 27% a materiilor prime procesate in primul semestru Rompetrol Rafinare, companie membră a KMG International, a înregistrat în prima jumătate a acestui an o creștere cu peste 50% a cifrei brute de afaceri față de indicatorul atins în perioada similară din 2017, până la un nivel de 2,6 miliarde USD. Pe fondul unei majorări cu ...

Accident intre un autobuz și o mașina, in Craiova. Trei persoane ranite Trei persoane care mergeau cu autobuzul, în Craiova, au ajuns la spital, marți seara, după ce mijlocul de transport în comun a fost lovit de un autoturism, care a virat brusc, conform realitateadecraiova.net. Citește mai departe...

Numarul romanilor si bulgarilor care muncesc in Marea Britanie a ajuns la un nivel record Numarul cetatenilor romani si bulgari care muncesc in Marea Britanie a crescut ajungand la un nivel record, spre deosebire de o scadere brusca a numarului angajatilor proveniti din alte tari din Europa de Est.

Un baiat de 14 ani din Argeș s-a sinucis. Tatal sau este plecat la munca in Portugalia Copil spânzurat la Păuleasca, în județul Argeș. Descoperirea șocantă a fost făcută, marți seară, de o localnică, informează Realitatea de Arges. Citește mai departe...

Messi se retrage temporar din nationala Argentinei - presa Leo Messi a luat decizia de a se retrage, cel putin temporar, din nationala Argentinei.

Momentul socant al tragediei prabusirii podului din Italia, filmat LIVE Un pod al autostrăzii A10 din zona Genova, Ponte Morandi, s-a prăbușit, marți. Cel puțin 35 de mașini au căzut, iar serviciile de urgență, citate de presa italiană, zeci de morți deja, iar numărul celor decedaţi creşte de la oră la oră. Citește mai departe...

Directorul Filarmonicii Oltenia, mesaj uluitor pe Facebook, dupa mitingul diasporei: ”Merita macar un glonț in cap!” Directorul Filarmonicii Oltenia a postat pe contul său de facebook că mamele care au mers cu copiii în brațe la mitingul diasporei merită „măcar un glonț în cap”. A fost chemat imediat de primar, pentru a clarifica situația. Mihai Genoiu a declarat, marți, că ar fi fost „o greșeală de exprimare”, scrie Mediafax. Primarul Craiovei, […] The post Directorul Filarmonicii Oltenia, mesaj uluitor pe Facebook, după mitingul diasporei: ”Merită măcar un glonț în cap!” appeared first on Cancan.ro.

Mihai Chirica, primarul Iasiului, despre violentele de la protest: "PSD, succesorul fostului PCR" Imaginea României este grav afectată după incidentele de vineri seara, din Piaţa Victoriei de la Bucureşti, consideră primarul Iaşiului, Mihai Chiria, el afirmând totodată că PSD riscă să fie considerat a fi "succesorul de drept al fostului partid Citește mai departe...

LIVE TEXT FCSB – Hajduk Split, joi, de la ora 21:30. Cine transmite partida decisiva din turul 3 preliminar al Europa League LIVE TEXT FCSB – Hajduk Split, joi, de la ora 21:30. FCSB și Hajduk Split continua disputa înepută în urmă cu o săptămână și încheiată cu un scor alb. Returul va avea loc joi, de la ora 21:30, pe Arena Națională din București. Meciul va fi transmis de ProTV și va putea fi urmărit și […] The post LIVE TEXT FCSB – Hajduk Split, joi, de la ora 21:30. Cine transmite partida decisivă din turul 3 preliminar al Europa League appeared first on Cancan.ro.