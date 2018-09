Seful mecanic, rapit de pirati, este din Constanta. Nigerienii au atacat exact ca-n filme. Avertismentul SLN

Nava Glarus – pavilion Elvetia – a fost atacatǎ sambatǎ dimineața de piraţi în apele teritoriale nigeriene, la 45 mile SE de insula Bonny; au fost răpiti 12 membri ai echipajului.Nava încărcată cu grâu se afla în marş către portul Harcourt in Nigeria. Pirați au patruns pe nava Glarus cu ajutorul unor scări lungi și au tăiat sȋrmele ghimpate de pe balustrări pentru a avea acces pe nava. Acestia au distrus apoi echipamentele de comunicații ale navei înainte de a parasi nava cu 12 din cei 19 membri ai echipajului. Cei răpiţi provin din Croaţia, Filipine, Bosnia, România (şeful mecanic Ionel H.), Ukraina si Slovenia.Nava se afla in prezent in portul Harcourt. A fost demarata procedura de criza din cadrul companiei Massoel Shipping, propietara acestei nave, pentru a elibera ostaticii cat mai repede cu putinta iar Politia Maritima din Nigeria investigheaza acest caz. Atacurile piratilor au apărut cu o frecvență tot mai mare în apele nigeriene, potrivit Biroului Internațional Maritim al Camerei Internaționale de Comerț (IMB). Golful Guineei - unde a fost atacata nava Glarus - a reprezentat al 29-lea incident de piraterie în primul trimestru al anului 2018, mai mult de 40% din totalul incidentelor de piraterie la nivel global. De regulă, rapitorii nu stabilesc nici un contact in primele 48-72 ore. Dupa informatiile de ultima ora, o echipa de negociatori a fost deja formata si se asteapta sa rezolve acesta situatie rapid si eficient.Multe ţări nu dau dreptul încă garzilor inarmate la bordul navelor care abordeaza pavilionul respectiv iar Nigeria nu da dreptul detinerii sau folosirii armelor la bordul oricaror nave in apele teritoriale nigeriene.Facem precizarea că Ionel H., şeful mecanic răpit de piraţii nigerieni, este de fel din Moldova dar locuieşte în Constanţa.