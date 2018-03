Seful NSA, Michael Rogers, dezvaluiri din dosarul Rusia-Trump

Michael Rogers google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Casa Alba este din nou in defensiva, dupa dezvalurile facute de directorul Agentiei de Securitate Nationala, audiat de o comisie a Senatului american. Amiralul Michael Rogers a provocat consternare, declarand ca niciodata nu a primit unda verde din partea administratiei Trump pentru a contracara serviciile secrete rusesti, acuzate de implicare in campania prezidentiala americana din 2016. Amiralul Michael Rogers, director al NSA si sef al Cybercom, noul comandament american responsabil de razboiul informatic, a fost intrebat cum au ripostat echipele sale fata de actiunile Rusiei, documentate si recunoscute de toate serviciile americane de informatii. Fara sa intre in detaliile activitatii sale, car ...