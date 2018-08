Seful OPC Constanta, injurat, lovit si strans de gat in timpul unui control la o terasa din Neptun. In urma conflictului si-a pierdut un dinte

Horia Constantinescu OPC Constanta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Seful Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Constanta, Horia Constantinescu, a fost agresat miercuri in timpul unui control facut la terasa Zorba's Taverna din Neptun. El a fost injurat, lovit, strans de gat, iar in urma altercatiei si-a pierdut un dinte. Constantinescu spune ca va solicita ca terasa sa fie inchisa definitiv pentru obstructionarea controlului, iar politistii fac cercetari in acest caz. Horia Constantinescu a declarat ca miercuri a mers impreuna cu 20 de colegi din cadrul Comandamentului Litoral pentru un control in statiunea Neptun. „Am plecat in zona Steaguri din Neptun, fiecare dintre colegi intrand in cate o locatie pentru a avea efec ...