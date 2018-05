Seful PNL, Ludovic Orban, a ramas iar fara serviciu? Raspunsul lui este SOCANT: "Permiteti sa nu raspund la aceasta intrebare"- FOTO, VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Informatii BOMBA din interiorul Partidului National Liberal! Din cate se pare, Ludovic Orban, seful PNL, a ramas din noua fara serviciu. Altfel nu se explica de ce in cursul saptamanii, Ludovic Orban isi permite sa petreaca, fara nicio grija, doua zile la Iasi! Toti oamenii cinstiti din aceasta tara muncesc macar de luni pana vineri, numai Ludovic Orban are un program atat de lejer, incat este pontat la firma, dar el face activitati de partid. Astfel, inca de dimineata, Ludovic Orban a depus coroane de flori la Cimitirul Eternitatea din Iasi, apoi a avut mai multe discutii cu liderii PNL Iasi si a avut timp si de o conferinta de presa. Toata lumea din Iasi s-a intrebat cum de are atat timp liber Ludovic Orban! Drept urmare, ...