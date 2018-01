Seful Politiei Romane, demis de Carmen Dan

Seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, a fost demis din functie de ministrul Carmen Dan, dupa aparitia cazului politistului pedofil. De asemenea, seful politistului acuzat de pedofilie, comisarul Vornicu Emanuel Rene, a fost demis din functia pe care o detinea in cadrul Politiei Romane. Politistul acuzat de pedofilie va fi propus astazi pentru arestare preventiva. Barbatul a fost retinut pentru ca ar fi agresat doi copii intr-un lift din Capitala. Insa trecutul il ajunge din urma. Peste noapte, procurorii de la Parchetul Capitalei l-au pus sub acuzare intr-un al doilea dosar.



"Urmare a concluziilor preliminare rezultate in urma verificarilor dispuse de seful Politiei Romane la Brigada Rutiera Bucuresti s-au dispus urmatoarele:

1.Eliberarea din functie a comisarului sef de politie Vornicu Emanuel Rene, sef Serviciu Supraveghere Rutiera Sectoarele 1,2,6 din cadrul Brigazii Rutiere, pana la clarificarea situatiei de fapt;

2.Informarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in vederea initierii unei analize privind modul de instrumentare a lucrarilor penale in care este cercetat cel in cauza, iar, in functie de rezultatul acesteia, dispunerea de masuri legale;

3.Cercetarea disciplinara a sefilor de schimb privind modul de instruire la intrarea in serviciu a politistilor rutieri, precum si a psihologului unitatii cu privire la activitatea desfasurata.

Precizam ca, verificarile sunt in desfasurare, pentru a se clarifica intreaga situatie de fapt, iar rezultatele vor fi aduse la cunostinta opiniei publice", se arata in comunicatul Politiei Romane.

Eugen Stan, politistul acuzat de pedofilie, era soferul comisarului Rene Emanuel Vornicu, seful Serviciului Supraveghere Rutiera, din cadrul BPR. In trecut, Eugen Stan a fost agent de Politie Comunitara, a lucrat la jandarmi, iar din august 2010 ocupa functia de agent in cadrul BPR, unde castiga 3.500 de lei pe luna.

Suspectul locuia intr-un apartament din Magurele, judetul Ilfov, impreuna cu concubina sa, de profesie asistenta medicala. Este divortat si are doi copii, potrivit adevarul.ro.



Politistul acuzat de pedofilie va fi propus astazi pentru arestare preventiva

Prima reactie publica a ministrului Carmen Dan in cazul politistului suspectat de pedofilie a venit marti dimineata. Aceasta a dat un nou ultimatum sefilor politistului care a agresat sexual doi copii. "Nu am vazut pe nimeni sa faca un pas in spate, probabil ca au apreciat ca nu exista responsabilitate", le-a transmis ministrul acestora.

