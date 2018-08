Seful Politiei Romane, despre soferul cu numere anti-PSD: „A intrat legal in tara, dar e imoral”

ioan buda

Seful Politiei Romane, Ioan Buda, recunoaste ca soferul cu numere anti-PSD a intrat legal in tara, dar considera ca gestul sau este imoral. Acesta a explicat, miercuri dimineata, pe 1 august, ca barbatul a fost sanctionat din alte motive, nu pentru ca numerele sale de inmatriculare nu contineau nicio cifra.

Conventia de la Viena a intrat in vigoare si in Romania, spune Ioan Buda, asadar pe teritoriul tarii noastre pot circula masini care au numar de inmatriculare format doar din litere. Intrebat de ce fost sanctionat Razvan Stefanescu, seful Politiei Romane a raspuns ca aceste masuri luate de politie au venit in urma unor sesizari primite de la cetateni. In urma acestor informatii, politistii ar fi cerut informatii de la autoritatile suedeze.

„El s-a prezentat la intrarea in tara. La intrarea in tara a intrat legal, din punct de vedere al placutelor de inmatriculare. Din punctul meu de vedere ilegal, imoral, pentru ca avea acea sintagma pe placutele de matriculare, vulgara. Poseda documente de calatorie, poseda documentele pentru mijlocul de transport si a intrat in tara legal. Dupa intrarea in tara, la doua, trei zile, in spatiul public a ajuns aceasta problema: ca exista un autoturism care circula in Romania cu placute de inmatriculare cu acea sintagma murdara. Noi am luat masuri de a-l identifica si am discutat pe canalele noastre de comunicare politieneasca. Am primit un raspuns de la autoritatile suedeze prin care ne informeaza ca placutele de inmatriculare nu sunt valabile decat pe teritoriul statului suedez”, a declarat seful Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), Ioan Buda, citat de Digi 24.

Romanul care si-a inmatriculat masina, in Suedia, cu un mesaj anti-PSD a venit cu avocatul marti dimineata, e 31 iulie, la Brigada Rutiera Bucuresti, ca sa le ceara explicatii politistilor.

Razvan Stefanescu, in varsta de 45 de ani, a intrat in Romania pe data de 17 iulie, prin Vama Nadlac, cu o masina cu numere de inmatriculare M…PSD.

Mesajul a devenit in scurt timp viral, iar barbatul s-a plimbat in intreaga tara, in mediul virtual aparand mai multe fotografii cu masina sa. A fost oprit si de patru echipaje de Politie, care nu l-au sanctionat in niciun fel… pana luni dimineata, pe 30 iulie, politistii l-au oprit in Capitala si i-au retinut placutele si permisul, pentru ca – sustin acestia – romanul nu avea dreptul sa circule cu acele numerele preferentiale, obtinute in Suedia, pe teritoriul Romaniei.

Intre timp, pagina de Facebook a Politiei Romane a fost luata cu asalt de romani, dupa scandalul cu placutele anti-PSD, iar o alta masina cu mesaj anti-PSD se indreapta catre Romania. De data asta, soferul este „acoperit'.

