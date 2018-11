Seful PSD, despre procedura de revocare a lui Lazar: Ministrul Toader are sustinerea noastra

Simona Gherghe și soțul ei, Răzvan Săndulescu, au avut parte de un weekend de neuitat. Cei doi au decis să părăsească toamna românească și au profitat din plin de cele două zile. Unde au ajuns? Ne-au spus-o chiar ei, pe pagina de Instagram a Simonei. Vă oferim un indiciu care vă va ajuta să descifrați, […] The post Simona Gherghe și soțul ei, Răzvan Săndulescu, weekend de neuitat: ”Simona, vrei să ne faci o surpriză?” appeared first on Cancan.ro.

The executive committee of Romania’s Social Democrat Party (PSD) voted on Monday to exclude two high-level critics of chairman Liviu Dragnea, general secretary Marian Neacsu and former Defense Minister Adrian Tutuianu.