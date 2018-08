Seful PSD Iasi, discutii importante cu reprezentanti ai Guvernului. Se ia in calcul construirea unor noi baze sportive

Baze sportive google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Maricel Popa, presedintele PSD Iasi a discutat la inceputul acestei saptamani cu viceprim-ministrul Paul Stanescu si ministrul Tineretului si Sportului, dar si cu reprezentanti din conducerea Federatiei Romane de Fotbal (FRF) despre posibilitatea realizarii unor investitii in infrastructura sportiva in municipiul si judetul Iasi pentru dezvoltarea sportului de masa. In acest sens s-a stabilit ca in perioada imediat urmatoare sa se identifice impreuna cu reprezentantii Primariei Iasi, dar si cu alte primarii din judet cateva locatii pe care sa se poata construi baze sportive care sa includa si terenuri de fotbal, dar si de minifotbal sau handbal, cu suprafata naturala sau sintetica. “A ...