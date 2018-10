Maricel Popa si Nicolae Hurduc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele PSD Iasi Maricel Popa a oferit cotidianului BUNA ZIUA IASI o prima reactie dupa numirea profesorului Nicolae Hurduc, decanul Facultatii de Inginerie Chimica si Protectia Mediului "Cristofor Simionescu" din cadrul Universitatii Tehnice «Gheorghe Asachi» (TUIASI) din Iasi, ca ministru al Cercetarii. Citeste si: Iasul are un nou MINISTRU in Guvernul Romaniei! Cunoscutul profesor al Universitatii Tehnice, Nicolae Hurduc, ocupa portofoliul de la Cercetare "Este un profesionist si cel mai bun chimist din tara. Este recunoscut de patru universitati internationale si membru totodata si unul dintre cei mai titrati profesori ai Iasului. Pe viitor, in ...