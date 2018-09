Seful Serviciului de Actiuni Speciale Iasi: "Ceea ce facem noi este in mare parte din pasiune"- FOTO, VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Seful Serviciului pentru Actiuni Speciale (SAS), subcomisarul de politie Gabriel Schiopu a fost prezent in studioul BZI LIVE. Impreuna cu un subaltern, seful SAS a discutat despre activitatea "mascatilor" si despre beneficiile si riscurile meseriei pe care o practica. Astfel, iesenii si nu numai au putut afla ce face un politist in cadrul Serviciului de Actiuni Speciale. Citeste si: Editie de IMPACT! Seful "MASCATILOR" din Iasi vine la BZI LIVE! Despre interventiile politistilor de la Serviciul de Actiuni Speciale veti afla doar aici "Ceea ce facem noi este din pasiune, in primul rand. Sportul este foarte important in activitatea noastra, de aceea avem periodic antrenamente dificile", a spus su ...