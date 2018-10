Seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, a participat la Bucharest Forum 2018

„Există o evidentă relevanţă atunci când coliziunea, complicitatea sau cooperarea apar în analiza cu privire la mediul de securitate european. În plus, se poate argumenta că în Europa de Est toate trei conceptele coexistă într-un paradox mai degrabă strategic. Cu toate acestea, vreau să subliniez importanţa angajamentului, consider că are o mare relevanţă pentru condiţiile actuale şi viitoare ale mediului de securitate regional. Recent, în cadrul Summit-ului NATO, a fost recunoscută contribuţia importantă a României ca furnizor de securitate şi au fost salutate evoluţiile importante ale capabilităţilor militare române.



De asemenea, începând cu luna ianuarie a anului viitor, România îşi va asuma preşedinţia UE şi va fi nevoie de angajament şi determinare pentru a stimula energiile europene în abordarea unei game vaste de domenii şi dimensiuni actuale şi viitoare. Fără îndoială, România are, în ecuaţia timp-spaţiu, două atribute importante pentru viitorul mediu european de securitate, un pivot relevant în Europa de Est şi în bazinul Mării Negre şi o ancoră de stabilitate trans-atlantică […]” a subliniat generalul Nicolae Ciucă în cadrul panelului „Vortex european de securitate”.