Seful unei Case Judetene de Sanatate, spor lunar de 2.200 de lei pentru ca sta in fata calculatorului!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ion Marius Savin, directorul general al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Bacau, are deosebita placere de a incasa lunar nu mai putin de 2200 de lei, pentru ca la locul de munca isi pune viata in pericol... Va dati seama cu cata strangere de inima pleaca omul de-acasa spre locul de munca, stergandu-si, discret, o lacrima aparuta in coltul ochilor, privind cu duiosie la cei dragi, pe care nu stie daca-i va revedea la sfarsitul zilei, pentru ca, nu-i asa, isi pune viata in pericol, pentru binele bolnavilor din judet. Cum isi pune viata in pericol domnul Savin? Pai, intr-un mod infricosator, pentru noi oamenii obisnuiti - stand in fund, pe-un scaun, in fata calculatorului. Conform datelor de pe site-ul CJAS Bacau, Ion Savin ia ...