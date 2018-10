SEISM 2018 - Sedinta CNSSU a avut loc in prezenta primului-ministru al Romaniei, Viorica Dancila. Au fost dispuse urmatoarele masuri

Cutremur 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma sedintei CNSSU din data de 13 octombrie 2018, care a avut loc la sediul Centrului National pentru Coordonare si Conducere a Interventiei, in prezenta primului-ministru al Romaniei, doamna Viorica-Vasilica Dancila, au fost dispuse masurile necesare pentru buna desfasurare a actiunilor intreprinse in sprijinul populatiei in contextul exercitiului SEISM 2018. A fost propusa instituirea starii de urgenta, ce urmeaza a fi supusa spre aprobare presedintelui Romaniei. In cadrul exercitiului, la ora 14.00, situatia pagubelor si a victimelor se prezinta astfel: In urma cutremurului produs in aceasta dimineata, se preconizeaza peste 1000 de victime dintre care peste 400 de persoane decedate. S-a ...