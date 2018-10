Seism 2018. Un avion cu 14 victime a aterizat pe Aeroportul Iasi

Avion Seism 2018 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Este ziua a patra de desfasurare a exercitiului Seism 2018, iar potrivit scenariului se inregistreaza peste 4.380 de persoane decedate, 8.040 de persoane ranite si aproximativ 50.000 de persoane fara adapost. La Iasi a aterizat la ora 4.30 un avion cu 14 victime, care au fost transportate de la Bucuresti pentru a fi internate in spitalele din oras. Aeronava va decola inapoi spre Capitala tot in aceasta dimineata. Operatiunile de salvare a persoanelor prinse sub daramaturi sau ranite, in cadrul exercitiului de simulare a unui cutremur cu magnitudinea de 7,5, continua in mai multe zone din Bucuresti. O replica de 5,8 grade a cutremurului initial simulat in cadrul exercitiului Seism 2018 s-a produs, du ...