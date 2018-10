Seismologul Gheorghe Marmureanu: "Cutremurul de 5,8 e o bagatela"

Gheorghe Marmureanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Seismologul Gheorghe Marmureanu, presedinte onorific al INFP, a vorbit despre cutremurul de 5,8 produs duminica dimineata in zona seismica Vrancea. ”Este o bagatela, nu e ceva important, pentru ca Vrancea manifesta o gama foarte larga de magnitudini, pana la 7,9 - 8. Nici nu e relevant, am discutat si cu domnul Arafat, un cutremur de 5,8 e ceva obisnuit pentru noi care studiem fizica Pamantului. Predictie nu exista. Nu voi fi niciodata in stare sa aflu ziua si luna. Aia nu e o predictie. Predictia este cu cateva ore inainte, cutare, cutare. Vrancea e un sistem aparte. E singurul sistem din lume care are cutremure de foarte mare adancime, este sub influenta multor forte, inclusiv a Africii&rd ...