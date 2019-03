Selecţionerul Cosmin Contra a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că naţionala Suediei este o forţă în fotbalul european, asfel că un rezultat de egalitate în confruntarea de sâmbătă nu ar fi unul rău, însă el îşi doreşte victoria, informează News.ro.

“E clar că, începând în faţa Suediei, întotdeauna este o piatră de încercare. Şi mai ales pe terenul lor. Este o echipă care a demonstrat în ultimul timp că poate să bată orice echipă puternică din Europa.

Vorbim de o forţă în fotbalul european în momentul de faţă. Dar venim încrezători, pentru că şi noi venim după un an cred eu bun la echipa naţională, în care am debutat foarte mulţi tineri care au dat randament. Şi, bineînţeles, că echipa Suediei întotdeauna e puternică ca echipă. Are 2-3 jucători individuali care pot să ne pună probleme, un Forsberg, un Berg, jucători cu experienţă, jucători foarte buni, un Larsson... Dar, în general, este o echipă puternică şi cred că forţa Suediei stă în grupul pe care îl are. E clar că un rezultat de egalitate, mâine, pe terenul Suediei, nu este un rezultat rău. Dar, cum am mai zis, suntem încrezători că putem să facem un meci bun, băieţii să aibă o atitudine bună, să facă un joc perfect şi, de ce nu, să plecăm cu trei puncte. Dar un rezultat de egalitate nu este un rezultat rău mâine”, a spus Contra.

El este de părere că naţionala Suediei este “un pic superioară” României din punct de vedere fizic. “Dar cred că noi compensăm cu alte lucruri bune pe care le avem în formaţia noastră. În rest, e o echipă puternică, foarte fizică, care aleargă foarte mult în cele 90 de minute. Şi trebuie să ne ridicăm la nivelul lor fizic, cel puţin ca kilometri alergaţi, ca să putem scoate un rezultat bun. Echipa Suediei schimbă jucătorii dar nu schimbă conceptul de a juca. Nu mă îngrijorează accidentările, accidentările au fost, am chemat alţi jucători în loc şi m-am concentrat pe jucătorii pe care îi am în lot, să aleg formula cea mai bună cu care să putem să-i punem în dificultate pe suedezi. Înaintea acestor două meciuri am avut destul de mulţi accidentaţi”, a adăugat tehnicianul.

Contra a precizat că nu vede de ce naţionala nu ar fi încrezătoare la meciul de sâmbătă. “95 la sută ştiu cu cine am de gând să încep mâine. Vom vedea mâine unul-două posturi, pe mai am dubii, pe cine voi alege. Nu sunt surprize. E clar că orice rezultat în afară să pierdem e un rezultat bun mâine seară, mai ales că jucăm pe terenul Suediei, care e una dintre echipele puternice din Europa. Dar eu nu transmit jucătorilor să intre pe teren cu gândul la un egal, ci să facă totul ca să câştige meciul. Îmi doresc să câştigăm mâine”, a mai declarat selecţionerul.

Cosmin Contra a afirmat că Răzvan Marin reprezintă viitorul: “S-a văzut în ultimele meciuri, în lipsa lui Vlad Chiricheş, cine a fost căpitan. Sunt jucători cu selecţii multe şi bineînţeles că am inclus un jucător ca Răzvan Marin, din generaţia tânără, să fie lângă căpitani, el va fi viitorul, împreună cu generaţia pe care o conduce şi pe viitor să fie liderul acestei generaţii:.

Contra speră ca tinereţea tricolorilor să fie un atu. “Sper să fie tinereţea un atu, să-şi dorească foarte mult să câştige meciuri. Dorinţa o au, ce nu au probabil este experienţa în astfel de meciuri. Cred că au demonstrat că pot să facă faţă presiunii şi mă gândesc că sunt pregătiţi să facă presiuni şi la nivel de lot mare”.

România va disputa primul meci din actualele preliminarii în Suedia, sâmbătă, de la ora 19.00.

Apoi, la trei zile distanţă, la Cluj-Napoca, pe stadionul “Dr. Constantin Rădulescu”, partidă care va începe la ora 21.45 şi va putea fi urmărită în direct tot la PRO TV, echipa antreantă de Cosmin Contra va juca împotriva reprezentativei din Insulele Feroe.