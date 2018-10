Selectionerul Serbiei, dupa meciul cu echipa Romaniei: 'A fost un meci dificil, pentru ca echipa noastra este in dezvoltare. Dar sunt multumit'

Selecţionerul Serbiei, Mladen Krstajic, a declarat, duminică, după meciul cu echipa României, scor 0-0, că este mulţumit de prestaţia elevilor săi şi nu este supărat pe Dusan Tadici, care a ratat un penalti, scrie news.ro.

“Aş vrea să felicit echipa României pentru jocul făcut astăzi. A fost un meci dificil, pentru că echipa noastră este în dezvoltare. Dar sunt mulţumit de jocul nostru, pentru că am fost tot timpul în atac. E adevărat că nu am reuşit să înscriem din păcate, dar nu pot decât să felicit jucătorii pentru evoluţia lor. Am dominat, jucătorii s-au străduit. Pe Tadici nu pot decât să-l felicit. E adevărat, a fost o situaţie neplăcută la acel 11 metri, dar a făcut ca şi ceilalţi jucători un joc foarte bun”, a spus Krstajic.

El a precizat că sârbii sunt optimişti în ceea ce priveşte câştigarea grupei. “Suntem optimişti, chiar dacă mai avem un meci cu Muntenegru. Dar trebuie să ţinem cont că suntem pe primul loc în clasament”.

Reprezentativa României a remizat, duminică, pe Arena Naţională, scor 0-0, cu selecţionata Serbiei, într-un meci din grupa 4 a seriei C a Ligii Naţiunilor, în care a jucat o repriză în inferioritate numerică şi oaspeţii au ratat un penalti.

În minutul 44, Gabriel Tamaş a fost eliminat pentru o intrare periculoasă, cu piciorul ridicat, la Gacinovici. Arbitrul a dictat eliminare pentru Tamaş şi penalti pentru Serbia. Lovitura de la 11 metri a fost ratată de Tadici, în minutul 45+1.

Partida a fost arbitrată de olandezul Kevin Blom.

În aceeaşi grupă, de la ora 21.45 se va disputa meciul Lituania – Muntenegru.

Înaintea acestei confruntări, clasamentul grupei este următorul: 1. Serbia – 8 puncte; 2. România – 6 puncte, 3. Muntenegru – 4 puncte, 4. Lituania – niciun punct.