Selena Gomez a fost spitalizata intr-o clinica pentru tartarea tulburarilor mintale

Cântăreața și actrița americană Selena Gomez a fost spitalizată după o cădere nervoasă, de două ori în ultimele două săptămâni, iar, în prezent, se află într-o clinică pentru tratarea tulburărilor mintale, potrivit tmz.com, scrie Mediafax.

În ultima săptămână din septembrie, artista în vârstă de 26 de ani a fost internată la Spitalul Cedars-Sinai din Los Angeles, după un episod depresiv provocat de rezultatele proaste ale unor analize sangvine. Gomez a fost supusă unui transplant de rinichi anul trecut, iar aceste analize arătau un număr alarmant de mic de leucocite în sângele cântăreței, potrivit unor surse citate de tmz.com. Câteva zile mai târziu, Selena a fost externată, dar a fost reinternată după ce alte analize sagvine pe care le-a făcut au avut aceleași rezultate proaste, motiv pentru care aceasta a făcut o cădere nervoasă, având și atacuri de panică.

Selena Gomez a fost apoi mutată într-o clinică psihiatrică de pe coasta de est a SUA.

Pe 23 septembrie, Selena Gomez a publicat un mesaj potrivit căruia urma să ia o pauză pe rețelele de socializare online, notând: "Luați aminte, comentariile negative pot răni sentimentele tuturor".

Iar într-o sesiune de întrebări și răspunsuri cu fanii de pe Instagram, aceasta a spus că depresia "i-a consumat cinci ani din viață".

Selena Gomez a fost ținta unor comentarii negative pe rețelele de socializare după ce fostul ei iubit cântărețul canadian Justin Bieber s-a logodit cu modelul Hailey Baldwin.

În 2014, Selena Gomez a stat o perioadă într-o clinică de dezintoxicare.

Născută în statul american Dallas, Selena Gomez a început să joace în filme de la vârsta de şapte ani şi a primit primul său rol major în 2003, în "Spy Kids 3-D: Game Over". A devenit cunoscută interpretând-o pe vrăjitoarea Alex Russo în producţia Disney "Wizards of Waverly Place", care a fost lansată în 2007, iar, în 2009, a câştigat un premiu Emmy.

În 2011, Selena Gomez şi-a lansat cel de-al treilea album, "When The Sun Comes Down", după ce, în 2010, cucerise fanii din toată lumea cu "A Year Without Rain", un follow-up al materialului ei discografic de debut, "Kiss & Tell". "A Year Without Rain", recompensat cu aur de Hollywood Records, i-a prezentat pe Selena şi formaţia ei, The Scene, într-o cu totul altă lumină. Albumele sale s-au vândut în 7 milioane de copii, iar single-urile ei în 22 de milioane de copii pe plan mondial.

Vedeta americană a colaborat de-a lungul anilor cu numeroase fundaţii caritabile, inclusiv cu UNICEF. Şi-a înfiinţat propria companie de producţie, July Moon Productions, în anul 2008, iar, în toamna anului 2010, şi-a lansat propria linie vestimentară, "Dream Out Loud", în colaborare cu lanţul de magazine Kmart, care include diverse articole realizate din materiale ecologice şi reciclabile. În 2011, artista şi-a lansat şi propriul parfum, care îi poartă numele.