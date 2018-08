Semaforizare defecta in zona Targu Cucu

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Soferii care au trecut prin zona Targu Cucu au fost pusi in dificultate inca de la primele ore ale diminetii. Semafoarele din intersectia strazilor Sararie, Basota si Stihii cu bulevardul Independentei sunt defecte. Citeste si: Politistul Marian Godina propune un test auto: „Pe unde?” Mii de internauti s-au contrazis in privinta raspunsului corect! Voi ce credeti? Pentru a dirija circulatia a fost trimisa in zona afectata un echipaj de politie din cadrul Serviciului Rutier Iasi. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. targu cucu semafoarele ...