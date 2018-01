Semifinala Eurovision, in premiera mondiala la Salina Turda. VIDEO

Salina Turda

In premiera mondiala, Eurovisiona ajunge la Salina Turda. Cea mai spectaculoasa semifinala nationala a prestigiosului eveniment muzical va avea loc la 100 de metri sub pamant, in fosta mina de sare. Aceasta va fi transmisa in direct de Televiziunea Romana duminica 11 februarie de la ora 21,00.

„Suntem incantati sa va anuntam ca vom gazdui cea mai spectaculoasa semifinala nationala a prestigiosului eveniment muzical, ce va avea loc duminica 11 februarie de la ora 21,00 in mina Rudolf.”, arata reprezentantii Salinei Turda.

