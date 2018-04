Semifinala nebuna in Champions League Nici Europa League nu este mai prejos google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Se stiu semifinalele din UEFA Champions League, sezonul 2017-2018. Programul semifinalelor UEFA Champions League: Bayern Munchen - Real Madrid Liverpool - AS Roma Prima mansa a semifinalelor se va disputa pe 24 si 25 aprilie, in timp ce returul va avea loc pe 1 si 2 mai. Ultimul act din UEFA Champions League va avea loc sambata, 26 mai, pe stadionul NSC Olimpiyskyi din Kiev. "Gazda" in ultimul act va fi castigatoarea semifinalei 1 (Bayern - Real). UPDATE 13:10: S-au stabilit semifinalele Europa League, sezonul 2017-2018, conform tragerii la sorti care a avut loc la sediul UEFA, de la Nyon. Programul semifinalelor Euro ...