Seminarul Agricultura ecologica – pilon de sustinere al turismului responsabil in Delta Dunarii“ s-a desfasurat la Tulcea

„Sper ca într-un timp foarte scurt să reveniți la Tulcea pentru că eu consider că un parteneriat cu companiile din Germania este important pentru ambele părți. Seminarul acesta este deosebit de important pentru Tulcea ca perspectivă de viitor. Spun asta pentru că în urmă cu mai mulți ani s-a pornit o strategie pentru dezvoltarea județului Tulcea, realizată cu sprijinul Băncii Mondiale, care a avut ca piloni importanți tocmai agricultura ecologică și turismul. Agricultura ecologică reprezintă pentru județul Tulcea drumul cel mai important pe care trebuie să-l parcurgă, printr-un parteneriat cu companii de prestigiu, care ne pot sprijini în ceea ce privește know-how-ul și mă refer la companiile germane dar și alte companii din Uniunea Europeană. Județul are un potențial extraordinar în ceea ce privește agricultura ecologică, datorită condițiilor geografice și luăm în calcul aici Delta Dunării, cu restricțiile de mediu aferente. Germania, ca un vârf de lance în economia Uniunii Europene, ne poate fi de un real sprijin pentru a atinge plus valoarea pentru produsul finit pe care dorim să-l realizăm la Tulcea. Aveți toată susținerea Consiliului Județean în ceea ce privește dezvoltarea agriculturii ecologice, pentru că este un pilon de sprijin important pentru dezvoltarea județului. Combinând agricultura ecologică și turismul responsabil, cred că viitorul județului Tulcea va fi unul sănătos, un viitor asigurat“, a declarat președintele Horia Teodorescu.