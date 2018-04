Seminarul „Primavara Marii Uniri”, dedicat sarbatoririi a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, la Palatul Culturii din Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Studentii Colegiului National de Aparare, cursul „Probleme actuale ale securitatii nationale”, aflati in calatorie de documentare in municipiul Iasi, organizeaza marti, 24 aprilie 2018, avand ca parteneri Complexul Muzeal National „Moldova” (CMNM) Iasi si Fundatia Colegiului National de Aparare, seminarul „Primavara Marii Uniri”, dedicat sarbatoririi a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Evenimentul se va desfasura incepand cu ora 10.00, in Sala „Henri Coanda” de la Palatul Culturii si va fi moderat de dr. Lacramioara Stratulat, manager al Complexului Muzeal National „Moldova” Iasi, si col.prof.univ.dr. Doina Muresan, director al Colegiului National de Apara ...