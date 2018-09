seminte

Semintele de floarea soarelui – desfunda vasele de sange, curata colonul si hranesc creierul

Inima este unul dintre cele mai importante organe din corpul uman. Aceasta trebuie protejata in fiecare zi cu multa grija. De foarte multe ori insa este pusa in pericol de noi pentru ca ajungem sa avem arterele si vasele de sange infundate.

Chiar daca acest lucru pare si chiar este unul foarte periculos, totusi are un remediu foarte simplu si foarte eficient, folosit inca din antichitate. Ca sa prepare aceasta solutie vei avea nevoie doar de seminte crude de floarea soarelui si de apa simpla.

Aceste seminte contin foarte multe vitamine, mai ales B1 si E, dar si foarte multe substante minerale. Atat semintele de floarea soarelui cat si fisticul contin intr-o suta de grame cam 270 de miligrame de fitosteroli.

Acestia sunt niste compusi care se intalnesc in foarte multe plante. Structura lor chimica seamana foarte mult cu cea a colesterolului. Daca folosesti cantitatea potrivita, poti cu ajutorul lor sa reduce cantitatea de colesterol din sange.

In plus intaresc sistemul imunitar si Previn anumite forme de cancer. Datorita tuturor elementelor pe care le gasim in semintele de floarea soarelui putem sa beneficiem de un sistem muscular sanatos si puternic.

De asemenea, daca suferi din cauza inflamatiilor, poti sa scapi de ele tot cu ajutorul semintelor din floarea soarelui. Ca sa pregatesti acest amestec din apa si din seminte de floarea soarelui ai nevoie de o cana mai mica de seminte crude si de jumatate de litru de apa.

Fierbe apa si toarn-o peste seminte. Lasa amestecul sa stea aproximativ 2 ore la infuzat. In tot acest timp tine vasul cu seminte acoperit cu un capac.

Dupa cele 2 ore filtreaza lichidul si pune-l intro sticla de culoare inchisa.

Ca sa te bucuri de toate efectele pozitive ale acestui ceai, pentru ca este un ceai, de fapt, bea in fiecare dimineata, pe stomacul gol, cate o cana din compozitia cu seminte de floarea soarelui.

Poti sa consumi acest lichid si daca ai probleme cu circulatia sangelui, daca te simti mereu obosit, daca ai membrele reci sau daca suferi din cauza sindromului membrelor nelinistite.

Semintele de floarea soarelui mai sunt potrivite si pentru tratarea osteoporozei. Acestea mai contin si foarte mult calciu, dar si magneziu, fosfor.

Datorita acestei combinatii de minerale sistemul tau osos va fi unul puternic. Vitamina E, de pe alta parte, va ameliora durerile pe care le vei simti la nivelul articulatiilor.

Manganul este o alta substanta din componenta semintelor de floarea soarelui, si cu ajutorul ei se trateaza osteoporoza daca deja este prezenta sau pur si simplu se previne.

Asa cum bine se stie, magneziul este un aliat foarte bun pentru un sistem nervos sanatos. De aceea este recomandat consumul de seminte de floarea soarelui in cazul starilor repetate de nervozitate.

In plus nu vei mai avea dureri de cap ci din contra, te vei simti chiar mai relaxat. Cuprul din seminte iti ajuta parul si il face des, si puternic iar vitamina E va face tenul sa straluceasca, va impiedica razele ultra violet sa afecteze pielea si va tine la distanta ridurile.

