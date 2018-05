Semnal de alarma! Au fost descoperite bacterii PERICULOASE intr-un produs folosit de milioane de oameni

Clostridium google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Clostridium si bacterii coliforme au fost gasite gasite in gheata produsa de mai multi agenti economici, releva testele realizate de Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor - Laborator Larex pe probe prelevate de inspectorii ANPC in urma controalelor facute la operatori economici care produc gheata alimentara in unitati proprii, din Bucuresti, Constanta si Giurgiu. Au fost oprite temporar de la vanzare 1.800 de kilograme de cuburi din depozitele a doi producatori, precum si peste 5000 de pungi cu gheata comercializate deja in magazine. "In perioada 7 – 11 mai comisarii ANPC au efectuat un control in ceea ce priveste respectarea prevederilor legale in domeniul prote ...