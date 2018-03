Semnal de alarma! Ce se va intampla cu creditele romanilor

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Plafonarea dobanzilor la credite va duce la compromiterea creditarii in Romania, a afirmat, joi, Florin Danescu, presedinte executiv al Asociatiei Romane a Bancilor, la o conferinta de specialitate, precizand ca ar putea fi afectati atat potentialii clienti cu venituri mici, cat si cei cu venituri mari. "Fara a fi plastic deloc, am putea spune ca si o concluzie ca in Romania creditarea este compromisa", a spus Florin Danescu, potrivit AGERPRES. Acesta a precizat ca in industria bancara costul creditului este format din mai multe elemente si ca o eventuala plafonare a dobanzilor nu ar mai permite reducerea acestora decat prin diminuarea creditarii. Astfel, cheltuielile operationale nu mai pot fi reduse dupa o perioada ...