SEMNAL DE ALARMA - Circa 24.000 de firme au fost dizolvate in primele opt luni din 2018, in crestere cu 31,75% (ONRC)

Numărul firmelor dizolvate a crescut în primele opt luni ale acestui an cu 31,75%, la 23.958 firme, faţă de 18.185 în perioada similară din 2017, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în municipiul Bucureşti - 4.799 firme (plus 31,05% faţă de primele 8 luni din 2017) şi în judeţele Timiş - 1.256 (plus 38,63%) , Cluj - 1.241 (plus 45,49%) şi Constanţa - 1.058 (20,78%).



Numărul cel mai mic de dizolvări a fost înregistrat în judeţele Covasna 136 (plus 44,68%), Harghita 136 (minus 42,13%) şi Călăraşi - 150 (plus 2,04%).

Raportat la anul anterior, cele mai mari creşteri ale numărului de firme dizolvate s-au înregistrat în judeţele Olt (plus 165%), Giurgiu (plus 117,09%) şi Botoşani (plus 116,67%), în timp ce scăderi au fost consemnate doar în judeţele Harghita (minus 42,13%), Mehedinţi (minus 26,19%) şi Braşov (minus 11,48%).



În luna august 2018 au fost dizolvate 2.609 firme, numărul cel mai mare fiind înregistrat în Bucureşti - 493 şi în judeţele Cluj - 138 şi Constanţa - 137.