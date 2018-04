Semnal de ALARMA: O industrie VITALA in Romania se pregateste sa puna LACATUL

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Industria de morarit si panificatie are un deficit de forta de munca de circa 8.000 de oameni, iar lucrurile merg spre pieire, pentru ca tineretul din ziua de azi de prefera calculator, birou sau orice alta munca decat cea de brutar, sustine presedintele ROMPAN, Aurel Popescu. "Din pacate lucrurile merg spre pieire. Trebuie sa imi exprim ideea ca tineretul din ziua de azi prefera calculator, prefera birou, prefera orice, numai in munca de electrician, de brutar, de mecanic sau de sudor nu mai doreste sa lucreze nimeni. Deficitul fortei de munca este foarte mare. Numai in domeniul nostru cred ca avem un deficit de 7.000 - 8.000 de oameni. De aici incepe o mare problema: lucram cu o forta de munca destul de imbatranita, cea ...