Semnal de alarma pentru romani! RAR: Mii de masini reprezinta un real pericol

Inspectorii Registrului Auto Roman (RAR) au verificat, din punct de vedere tehnic, 33.726 de vehicule, la nivelul intregii tari, in primul semestru al anului, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei, transmis luni AGERPRES. Din totalul vehiculelor verificate, aproape jumatate erau neconforme, iar 1.700 prezentau pericol iminent de accidente. De asemenea, in urma controalelor mixte desfasurate de RAR si Politia Rutiera, in primul semestru al lui 2018, au fost aplicate peste 11.000 de amenzi contraventionale, au fost retrase 8.480 de certificate de inmatriculare si retinute 258 de permise de conducere. Potrivit sursei citate, cele mai multe probleme au fost descoperite la: instalatia electrica de ilum ...