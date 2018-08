Semnal de alarma tras de Europol Garda de Coasta. Incredibil in ce conditii isi desfasoara activitatea politistii de frontiera (galerie foto)

”Aseară, o colegă a intrat în serviciul de tură la sediul Gărzii :(

În parcarea unitățîi a fost întâmpinată, ca de fiecare dată de o haită tolănită cu 6 câini la vedere și alți 5 sub mașinile parcate. N-a îndrăznit să meargă mai aproape pentru că-i știe foarte agresivi, mai ales de la lăsarea serii. Din parcare către clădirea în care lucrează, în 20 metri, a întâlnit și "o familie". Aceștia sunt doar cei care "prestează serios pază" în această zonă din curtea unității, pentru că, de fapt, fiecare haită are bucățica ei de curte și în total sunt vreo 30 de maidanezi și se înmulțesc. Curând putem reduce deficitul de personal din unitate. Sunt suportați cu greu ziua, de luni bune, dar mai ales în pauzele de la turele de noapte, când ar fi în stare să sfâșie tot într-o secundă. Există și colege care sună de la poartă unității cerând ajutor unor colegi să le însoțească la schimbul de tură. Unele s-au plâns și la "împārāție", nu o dată, de mai multe ori, crezând că se vor lua măsuri... și s-au luat: milogeala în stânga și-n dreapta (că așa ne-a învățat MAI de când nu există bani) și se pare că nu merge!

Noi ne-am pus și pe scris. Primăria nu se bagă că nu-i curtea ei, iar o firma specializată cere niște bani frumoși să prindă un exemplar (300-500 lei/buc), bani pe care Garda nu îi are și nu îi va avea niciodată, după cum ne-a și comunicat după ce a încercat să rezolve problema.

În aceste condiții, avem două variante: ori îi dresăm pentru ca fiecare câine să fie "al doilea" dintr-o patrulă... deci Garda se va lauda cu vreo 30 de patrule regulamentare, ori scriem pe ei M...PSD și se ocupă doamna ministru să dea niște fonduri suplimentare Gărzii de Coastă la rectificarea bugetară ori în regim de urgență, ca să dispară maidanezii care ne-au invadat, culmea, dintr-un cartier de locuințe sociale, amplasat fix lângă gardul unității, în buricul orașului, pentru alegătorii colorați ai fostului primar roșu al Constantei.



Și după cum vedem că stau lucrurile în ultima vreme, cu varianta a două am avea succes! Pentru că tot ce e agresiv și e cu PSD, confisca partidul. Și cum noi suntem apolitici, trebuie să ne scape de acești câini urgent, mai ales dacă vor avea "eticheta" celebra.

Și când ne scăpați de câinii M...PSD, doamna ministru, să luați și șobolanii care-s cât pisica (cu șoriceii ne-am obișnuit să conviețuim) și gândacii cât măslina Colosal, că omizile le mai suportăm și anul asta” - se arată în mesajul EUROPOL Garda de Coastă.