Semnal de alarma: Votul impotriva Ungariei adancește fisura dintre Est și Vest!

Scene traumatizante au fost surprinse de o cameră de supraveghere pe calea ferată din localitatea Valu lui Traian, în apropiere de Constanţa. Un bărbat a fost spulberat de tren în timp ce traversa şinele. Femeia care îl însoțea a trecut cu câteva secunde înaintea lui și a scăpat teafără. Imaginile filmate i-au îngrozit nu doar […] The post Un bărbat de 60 de ani, spulberat de tren la Valu lui Traian. Momentul dramatic a fost surprins de camerelede supraveghere appeared first on Cancan.ro.

Descoperire înspăimântătoare! Totul a avut loc în Australia, acolo unde au fost descoperite ace de cusut ascunse în căpșune vândute la supermaket. Autoritățile investighează mai multe incidente de acest fel, potrivit The Guardian. Primul caz a fost semnalat în Gatton, Brisbane, acolo unde un client a înghițit jumătate de ac de cusut împreună cu căpușunele […] The post Descoperire înspăimântătoare! Ace de cusut ascunse în căpșune vândute la supermarket appeared first on Cancan.ro.