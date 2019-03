SEMNALUL lui Gabriel Oprea pentru Klaus Iohannis: Cum va juca UNPR la un referendum pe justiție

Președintele UNPR, Gabriel Oprea, a comentat, sâmbătă, într-o conferință de presă, intenția președintelui Klaus Iohannis de a organiza un referendum pe justiție în aceeași zi cu alegerile europarlamentare.

Oprea a spus că UNPR-iștii vor merge la vot dacă se convoacă consultarea populară.

Șeful UNPR a adăugat că mereu a susținut ca justiția să fie puternică.

„Este atributul presedintelui, ne prezentam la vot. Personal, in toate functiile pe care le-am avut, am sprijinit justitia. Romania are nevoie de o justitie puternica, fara abuzuri”, a indicat acesta.

