Semnatarii inițiativei ’ Fara penali’ din orașul Vișeul de Sus au fost chemați la primarie pentru explicații

Semnatarii inițiativei ”Fără penali” din orașul Vieșeul de Sus, județul Maramureș, au fost chemați la primărie pentru a da declarații prin care să-și confirme sau infirme semnătura, a spus, vineri, liderul USR, Dan Ivan, care consideră demersul ca fiind un abuz al primarului.

Liderul USR Maramureș, Dan Ivan, a declarat, vineri, corespondentului MEDIAFAX, că el a primit multe sesizări din partea celor chemați la primărie pentru declarații, după ce au semnat inițiativa ”Fără penali în funcții publice”.

”Foarte mulți din cei 588 de semnatari ai inițiativei Fără penali au primit convocări de prezentare la primărie pentru a-și recunoaște semnătura. Zic foarte mulți pentru că eu personal am primit foarte multe sesizări din partea celor care au fost contactați. Bănuielile mele converg spre concluzia că au fost trimise convocări către toți semnatarii pentru că nu cred că ar fi avut criterii de selectare a lor”, a spus Dan Ivan.

El a adăugat că listele cu semnatarii inițiativei au fost depuse la primărie în vederea validării, deoarece administrația publică trebuie să verifice anumite aspecte, precum vârsta și domiciliul persoanelor care au semnat.

Citește și: Stormy Daniels, actrița de filme porno care a avut o aventură cu Donald Trump, va o carte de memorii intitulată 'Dezvăluiri complete'

”În principiu legea permite administrației, primarului, persoanelor care verifică listele, ca în cazul în care există o contestație pentru o anumită semnătură să ia legătura cu respectivul semnatar pentru a confirma sau infirma validitatea semnăturii. Aceste contestații se fac pe fiecare semnătură. Până la Vișeu de Sus n-au mai fost situații de contestații pe întreaga listă. E rea-voință, de a pune oamenii pe drumuri. Legea prevede ca primarul să întrebe dacă au semnat sau nu. Primarul din Vișeu îi pune să dea declarații scrise că au semnat sau nu. Demersul primarului este un abuz”, a mai spus liderul USR Maramureș.

O femeie din Vișeu de Sus, care a semnat pentru ”Fără penali”, a declarat, vineri, corespondentului MEDIAFAX, că a primit, prin poștă, o scrisoare în care i se cere să se prezinte la primărie.

”Am primit o scrisoare de la primărie să merg pentru confirmarea semnăturii pe care am depus-o la finalul lunii iulie pentru campania ”Fără penali în funcții publice”. Azi n-am avut timp, nu știu dacă o să merg, nu mi se pare normal. M-a sunat fiică-mea: Am intrat un pic în panică. . Apoi mi-am dat seama că e vorba de această inițiativă, iar semnătura am dat-o în luna iulie. Nu mi-a căzut bine. Pe mine nu mă interesează culoarea politică, dar campania aceasta mi se pare bună”, a spus femeia, care vrea să-și păstreze anonimatul.

Ea a adăugat că nu a știut că semnăturile vor ajunge la primar însă, și dacă ar fi știut, tot ar fi semnat.