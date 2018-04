Semne care indica o lipsa de magneziu

Lipsa de magneziu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lipsa de magneziu poate provoca diferite simptome neplacute deoarece este responsabil pentru mai mult de 300 de procese biologice din organismul uman. Magneziul este esential in special la nivelul inimii, a rinichilor si a ficatului. Desi ar fi fost mult mai simplu, deficienta de magneziu nu este usor de diagnosticat cu ajutorul testelor de sange. Daca va intrebati de ce, trebuie sa stiti ca doar 1% din magneziu se afla in sange, restul gasindu-se in organe si in oase. Care sunt semnele acestei deficient? 1. Insomnia Hiperactivitatea si anxietatea apar, de regula, inainte de manifestarea insomniei, dar cu ajutorul magneziului, responsabil si pentru relaxarea si calmarea creierului, problemel ...