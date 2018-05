Semnele care te trimit urgent la doctor! Tot mai multi tineri mor de AVC!

AVC google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Medicii din Romania devin tot mai ingrijorati dupa ce tot mai multi tineri sunt rapusi de accidente vasculare cerebrale provocate de boli cardiace. O problema care pana acum cativa ani afecta doar varstnicii! Opt mii de vieti ar putea fi salvate in fiecare an. Fibrilatia atriala este boala cardiaca de care sufera tot mai multi tineri. Duce rapid la accident vascular cerebral daca nu este tratata la timp. In lipsa unor programe nationale, medicii fac un apel disperat catre pacienti. Cei care au o viata agitata, trebuie sa treaca periodic pe la doctor. O boala silentioasa care se manifesta prin batai neregulate ale inimii. Asa denumesc medicii fibrilatia atriala. In fiecare zi, au cazuri noi de pacienti tot mai ...