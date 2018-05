Semnele celui mai AGRESIV tip de CANCER al femeilor. Este ”ucigașul tacut”, greu de depistat la timp

ShareTweet Doar 20% din cazurile de cancer ovarian sunt descoperite în stadii incipiente. De aceea, este vital ca femeile să știe cât mai multe lucruri despre cancerul ovarian.Riscul femeii de a dezvolta cancer ovarian este de aproximativ 1 din 75, iar probabilitatea de a muri de cancer ovarian este de 1 din 100, potrivit Societății Americane de Cancer. În ciuda deceniilor de cercetare, încă nu știm foarte multe despre originea cancerului ovarian sau despre mecanismele prin care se dezvoltă. Dar există factori de risc cunoscuți. Femeile cu o mamă sau soră care au avut cancer ovarian au cu 5% un risc mai mare de a face și ele, față de femeile fără antecedente familiale. Cercetătorii spun, potrivit health.com, că riscul femeilor de a face cancer ovarian crește odată cu vârsta, cele mai predispuse sunt femeile cu vârste cuprinse între 55 și 64 de ani, dar și cele care au avut mai multe menstruații. Femeile care au intrat la menopauză după vârsta de 50 de ani, cele care au avut menstruație înainte de 12 ani, cele care nu au născut niciodată sau cele care au născut după vârsta de 30 de ani! Problemele legate de fertilitate, indiferent dacă femeia a făcut sau nu tratamente, de asemenea, pot crește riscul de a face cancer ovarian. E mai puțin probabil să dezvolte cancer ovarian cele care au luat pilule contraceptive. Cancerul ovarian a fost numit “ucigașul tăcut”, deoarece simptomele din stadiu incipient sunt adesea vagi și nu se observă “, spune June Y. Hou, MD, profesor asistent clinic de oncologie ginecologică la Centrul Medical al Universității Columbia din New York City. ”Majoritatea cancerelor ovariene sunt diagnosticate în stadiu avansat, când simptomele sunt severe. ” Simptomele cancerului incipient pot fi: balonare, dureri pelvine / abdominale, imposibilitatea de a mânca, sațietatea sau problemele urinare. Nu trebuie să ignorați aceste simptome! Semnele acestea sunt persistente! Dacă vă confruntați adesea cu dureri abdominale, mergeți de îndată la medic! Alte lucruri care TREBUIE să vă pună pe gânduri sunt: oboseala, deranjamentele stomacale, durerile de spate, dureri în timpul sexului, constipația, schimbările menstruale sau umflăturile abdominale. Cancerul ovarian nu are metodă de screening, așa că doar analizele regulate, controalele ginecologice, testul Babeș Papanicolau și ecografiile transvaginale sunt relevante. Este OBLIGATORIU să mergeți anual la control, când aveți până în 30 de ani și de 2 ori pe an, după vârsta de 30 de ani. Mai mult pe doctorulzilei.ro ShareTweet