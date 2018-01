Semnificatia ascunsa a CNP-ului: stii de ce barbatii au 1, iar femeilor le este atribuit 2? 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Semnificatia CNP-ului este mai complexa decat am putea crede. Toti avem CNP-ul alcatuit din 13 cifre, a marturisit numerologul invitat in cadrul emisiunii „Adevaruri ascunse”. CNP-ul (codul numeric personal) dezvaluie mai multe lucruri despre tine, dincolo de faptul ca cifrele care il formeaza sunt esentiale pentru identificarea ta. Ultima cifra din codul personal defineste personalitatea, insa nu doar acea cifra este relevanta pentru detinatorul CNP-ului. Una din cele mai mari semne de intrebare in legatura cu codul numeric personal este de ce barbatii au cifra 1 (cifra cu care incepe codul), iar femeilor le este atribuit 2. Explicatia numerologilor este urmatoarea: 1 a fost dintotdeauna atribui ...