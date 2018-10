Semnificatiile viselor! Ce inseamna cand visezi apa

apa in vis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Apa ca simbol al visului contine un mesaj foarte important pentru cel care o viseaza. In functie de continut si de natura visului apa poate avea interpretari diferite. Culoarea, locul si starea apei din vis influenta semnificatia mesajului. Apa are legatura cu starea emotionala a celui care o viseaza. Asa cum multi oameni nu-si inteleg prea bine emotiile, apa poate imita emotiile pe care ei le simt sau le reprima. Culorile apei Apa clara: Este un simbol pozitiv care iti indica faptul ca emotiile tale sunt clare. Daca mai este cineva in vis apa poate indica sentimentele pe care le ai pentru el/ea. Maronie/murdara: Poate sugera dificultati emotionale. Gandurile pe care le ai influenteaza ceea ce simti legat ...