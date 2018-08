Senator PNL: Dancila minte! Executia bugetara arata o rectificare bugetara negativa la inceputul lui 2018

Post vacant la Primaria comunei Costinesti. Ce conditii trebuie indeplinite si cand este programat concursul Primăria Comunei Costineşti, Județul Constanţa, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Asistență Socială. Candidaţii trebuie să &ici ...

Legatura nestiuta dintre cancer si post. Pana si medicii sunt uimiti Expresia „stil de viaţă sănătos” este întâlnită la fiecare pas. Cu toate acestea, din păcate, prea puţine persoane au tăria de a renunţa la vechile obiceiuri şi de a merge pe drumul care ţine departe de medici şi spitale. Citește mai departe...

Citu: Dancila minte! Executia bugetara arata o rectificare bugetara negativa la inceputul lui 2018 Senatorul PNL, Florin Citu, a spus ca rectificarea bugetara este una negativa, pentru ca la calculare trebuia sa se tina cont de executia bugetara actuala, nu cea viitoare. El a acuzat ca premierul Dancila "minte" pentru ca prezinta cifrele pe 7 luni, cand oficial exista date doar pe jumatate de an.

Alerta la Eforie Nord. O persoana a disparut in apele marii Două persoane au dispărut în apele mării, la Eforie Nord. Datorită vântului puternic și a valurilor mari, pe plajele din sudul litoralului este arborat steagul roșu, care interzice scăldatul. Citește mai departe...

LIVE Europa League, preliminarii: FCSB - Rudar Velenje 1-0 Urmariti acum, in direct pe site-ul Ziare.com, partida dintre FCSB si Rudar Velenje, din mansa secunda a turului doi preliminar al Europa League.

Cel mai mare premiu la Joker, de peste 4,45 milioane de euro, castigat cu un bilet de 7,3 lei Cel mai mare premiu din istoria jocului Joker, în valoare de peste 4,45 de milioane de euro, a fost câştigat joi cu un bilet de numai 7,3 lei, informează Loteria Română. Citește mai departe...

Mihai Morar a descoperit un mesaj in limba romana, in vacanța in Italia: "E singura inscripție in limba romana pe care am gasit-o" Mihai Morar se relaxează într-o vacanță binemeritată în Italia! Iar în timpul petrecut acolo, prezentatorul TV a descoperit singura inscripție în limba română existentă în Italia. În timp ce se plimba cu bicicleta pe malul lacului Garda din Italia, Mihai Morar a găsit un mesaj uriaş pe asfalt.

Alerta la Bran! Mai multi turiști cazați la o vila prezinta simptome de toxiinfectie alimentara Alertă la Bran, unde mai mulţi turişti cazaţi la o vilă prezintă simptome de toxiinfecţie alimentară. Poliţia s-a sesizat şi a început verificările. Purtătorul de cuvânt al ISU Brașov, Luiza Dănilă, a declarat, pentru mediafax.ro, că instituţia pe care o reprezintă a fost solicitată să intervină în cazul unui grup