Senatorii ii solicita ministrului de externe sa analizeze oportunitatea rechemarii ambasadorului George Maior din SUA

Comisia de politică externă a Senatului a stabilit, luni, trimiterea unei scrisori ministrului afacerilor externe, Teodor Meleşcanu, pentru a analiza oportunitatea rechemării lui George Maior din funcţia de ambasador al României în SUA, a anunţat preşedintele forului, Cristian-Sorin Dumitrescu. După întâlnirea cu George Maior, ambasadorul României în Statele Unite, care a fost prezent săptămâna trecută