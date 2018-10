Senatorul constantean Ștefan Mihu de Ziua Armatei Romane: Este o zi a demnitatii nationale, semnificand recunostinta intregii tari adresata soldatilor si ofiterilor Armatei Romane“

”La 25 octombrie, sărbătorim Ziua Armatei Romane. Evenimentul, ca atare, este celebrat începand cu 1959, marcand desăvarșirea eliberării teritoriului național, ocupat în mod samavolnic, prin Dictatul de la Viena, din august 1940. Este o zi a demnității naționale, semnificand recunoștința întregii țări adresată soldaților și ofițerilor Armatei Romane și, in egală măsură, rezerviștilor și veteranilor de război, alături de familiile lor, care nu au precupetit, de multe ori, sacrificiul suprem pentru apărarea integrității, independenței și suveranității naționale. Începând cu admiterea istorică a țării noastre în Alianța Nord-Atlantică (29 martie 2004) și UE (1 ianuarie 2007), Armata Romană, alături de Jandarmeria Romana și de Poliția Romana, iși aduce o contribuție importantă la securitatea și apărarea spațiului european și euro-atlantic, pe multe teatre de operațiuni ale lumii și respectandu-și, în acest fel, angajamentele asumate la nivel NATO și UE, în acord cu valorile şi principiile comunității europene și euro-atlantice. Este suficient, cred, să amintim, succint, contribuția adusă de Forțele noastre armate, de Jandarmeria și Poliția Română pe teatre de operațiuni, precum Kosovo (prin UNMIK), in Irak (prin EU Police Force) sau în Afganistan (prin ISAF)” .

În ședința Senatului din 24 octombrie a.c. senatorul Ștefan Mihu a prezentat o declarație politică cu prilejul Zilei Armatei Romane. Senatorul constănțean amintește importanța și contribuțiile majore ale Armatei în spațiul Nato și UE .



Senatorul Mihu subliniază în declarația sa interesul permanent al Parlamentului de a investi in programele pentru inzestrarea și modernizarea Armatei Romane.

”Odată cu admiterea în NATO și UE, Armata romana a cunoscut un proces continuu de restructurare și modernizare, incluzand, în multe cazuri, achiziționarea în regim de off-set, de echipament militar, demers destinat să conducă la revigorarea industriei noastre militare, multă vreme neglijată sau minimalizată de unii dintre liderii nostri politici.

Țara noastră a înțeles, totodată, să-și respecte angajamentele internaționale în domeniu și, începand cu 2017, alocă, in fiecare an, printr-o decizie istorică a Parlamentului Romaniei, 2% din Produsul Intern Brut, necesităților noastre în sfera Apărării. Ne propunem ca această sumă să se regăsească în modernizarea cat mai rapidă a forțelor noastre armate, incluzand achiziționarea de echipament modern, eficient și compatibil cu standardele NATO și UE, pentru dotarea Armatei romane, alături de promovarea și dezvoltarea proiectelor cu relevanță militară, cu accent pe producerea în țară a ansamblelor și subansamblelor destinate produselor militare achiziționate.



Putem aminti aici lansarea procedurii de achiziţie a patru corvete multifuncţionale, care vor intra în înzestrarea Forţelor Navale Române, in conditiile in care aceste echipamente militare vor fi produse într-un şantier naval din România, prin cooperare directă în producție şi transfer tehnologic. Cu alte cuvinte, ne propunem o componenta de off-set cat mai semnificativă a acestor 2% din PIB, care să permită, să încurajeze și să susțină viguros renașterea și dezvoltarea industriei militare naționale” - a menționat Ștefan Mihu.